Foto/Industria: a fotografia a brincar ao jogo do gato e do rato

Não é que tenha sido imaginada como um jogo de escondidas, mas também podemos embarcar nela assim: é que nem sempre se encontra logo ou se percebe exactamente onde está a relação com o jogo nas 12 exposições da bienal Foto/Industria (até 8 de Dezembro), em Bolonha, Itália, que à sexta edição apresenta um tema escorregadio, ilusoriamente simples, tão antigo quanto de agora, e por isso (mas não só) tão difícil de fixar. Aliás, se fosse um retrato tirado com uma velha câmara de fole, esta bienal ficaria sempre ligeiramente desfocada, como aquelas crianças que no momento do disparo não conseguem ficar quietas um segundo que seja.

