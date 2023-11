Reunião com sindicatos médicos termina sem acordo. Governo vai analisar proposta

Foram cerca de duas horas de reunião e mais uma vez, o encontro entre o Ministério da Saúde e os sindicatos médicos terminou sem acordo. À saída do encontro, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou que o ministro ficou de analisar a proposta que apresentaram de um aumento salarial intercalar de 15%. Está marcada mais uma reunião para a próxima terça-feira. Será a última.

A revisão salarial tem sido um dos pontos em que os sindicatos e o Governo menos se têm aproximado. Os médicos pedem um aumento transversal de 30%, para reposição do poder de compra perdido nos últimos anos e para anular o efeito da inflação, enquanto o Ministério da Saúde não tem ido além de uma proposta de aumento de 5,5% - que, a juntar ao aumento salarial, já aprovado para o próximo ano se traduziria num aumento de 8,5%.

Do lado do SIM, a proposta de aumento de 15% é descrita por Roque da Cunha como uma proposta "intercalar", que visa a assegurar que é possível ainda chegar a um acordo antes de o Governo entrar em gestão. A proposta, explicou aos jornalistas à saída do encontro, não foi aceite. Mas o ministro terá ficado de analisá-la até à próxima reunião.

"Apesar de tudo, houve uma evolução [na proposta do Governo], que foi passar de 16,61 euros/hora para 18,61 euros/hora. Foi aquilo que o Governo hoje nos apresentou como aproximação àquilo que tem sido a nossa proposta de grelha salarial. Estes valores estão longe dos 15% que propusemos já como cedência", revelou o secretário-geral do SIM, referindo que o aumento intercalar que colocaram em cima da mesa deixa o valor/hora muito próximo dos 20 euros.

"O Governo ficou de reflectir sobre a nossa contraproposta", acrescentou Roque da Cunha, adiantado que na terça-feira será a "última reunião". Dirigindo-se ao ministro da Saúde, mas também das Finanças e a António Costa, Jorge Roque da Cunha deixou um apelo: "Vejam o que está acontecer no SNS e aproveitem a disponibilidade do SIM para mitigar este aumento e depois pode ser o próximo Governo a fazer a reestruturação fundamental que é necessária para o SNS".

Por contraponto à proposta inicial de um aumento transversal de 30% para todos os médicos, Roque da Cunha considerou que o aumento intercalar de 15% "não é pedir a lua", inscrevendo-se antes na postura do SIM de "tudo fazer para chegar a um acordo". E se este não for possível? "Quem vai perder são os portugueses", respondeu Roque da Cunha.

"O acesso [aos cuidados de saúde] será mais difícil, vamos ter durante a campanha eleitoral a saúde a servir de arma de combate político, em vez que se procurar um consenso essencial para investir no SNS, já que os problemas se vão agravar", acrescentou, em jeito de alerta.