Câmara de Lisboa anuncia celebração do 25 de Novembro de 1975 com foto de comício do PS

Vários utilizadores acusaram a Câmara Municipal de Lisboa de usar uma fotografia de um comício do PS de Julho de 1975 e não do 25 de Novembro do mesmo ano. E têm razão.

A publicação

Contexto

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou a celebração dos 48 anos do 25 de Novembro de 1975, com uma publicação nas redes sociais. No entanto, a imagem publicada pela conta oficial da CML suscitou reacções de vários utilizadores que acusam a câmara de ter utilizado uma fotografia que não é da data em questão.

Enquanto há quem diga que a fotografia remete para o 1.º de Maio de 1974, outros dizem tratar-se de uma imagem de um comício do PS de Julho de 1975.

Os factos

A fotografia utilizada é, de facto, de um comício do PS realizado a 19 Julho de 1975, na Alameda D. Afonso Henriques. Nas páginas 214 e 215 do livro Os dias loucos do PREC, de Adelino Gomes e José Pedro Castanheira, pode ver-se uma imagem captada no mesmo comício, com várias semelhanças à publicada pela CML. A faixa onde se lê, ao contrário, “É preciso respeitar a vontade popular”, por exemplo, está no mesmo sítio, em frente à fonte.

Foto Páginas 214 e 215 do livro "Os dias louco do PREC" DR

Recorrendo ao arquivo da RTP, podem ser consultadas também filmagens do comício, onde surgem figuras emblemáticas do Partido Socialista, como Mário Soares, nas quais se vê, entre o minuto 1.27 e o 1.30, uma imagem também bastante semelhante às duas anteriores.

Veredicto

A imagem utilizada pela Câmara Municipal de Lisboa não é do 25 de Novembro de 1975, mas sim de um comício do PS em Julho do mesmo ano.