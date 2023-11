Funk brasileiro a dominar os tops em Portugal? #ComoAssim

Em 2022, as duas músicas mais ouvidas no Spotify pelos portugueses foram Dançarina e Galopa – ambas do brasileiro Pedro Sampaio, um dos maiores artistas de funk brasileiro da actualidade.

Já no Verão de 2023, a música mais ouvida no Spotify em Portugal foi Tá OK, de Dennis DJ com o MC Kevin o Chris, que recupera um dos ritmos clássicos do funk carioca: o "tamborzão".

Nos últimos anos, o funk brasileiro ganhou um lugar cativo nos tops nacionais. É cada vez mais comum encontrar bailes funk nas cidades portuguesas. As coreografias associadas aos temas são dançadas por milhares.

Mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos, houve algum preconceito à volta deste estilo musical. Que o diga Rafael Henrique Victório, mais conhecido por DJ Farofa. Hoje, o brasileiro passa música funk muito frequentemente no Porto – incluindo em bares do circuito alternativo.

Mas há nove anos, quando chegou a Portugal, as coisas não eram iguais. “Eu já passei por isso, curadores me convidarem e dizerem: 'Eu quero música brasileira mas não quero funk'”.

Mas Como Assim? Como é que o funk passou de género desprezado a música adorada e celebrada também pelos portugueses?

Como é que letras que, noutros tempos, seriam condenadas por terem linguagem muito explícita, são agora normalizadas e repetidas pelos mais jovens, e até por crianças?

Para perceber isto, conversamos com a investigadora Juliana Bragança, autora do livro Preso na Gaiola: a criminalização do funk carioca nas páginas do Jornal do Brasil e com os DJs Farofa, Walabi e Zir Mut(e).

