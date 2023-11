Brasil derrotado pela Argentina em noite violenta no Maracanã

Golo de Nicolás Otamendi agrava crise de resultados da selecção brasileira, que terminou a partida a jogar com dez. Confrontos nas bancadas atrasaram o início do jogo.

O Brasil sofreu esta terça-feira a terceira derrota consecutiva na fase de qualificação para o Mundial de 2026, e a primeira caseira em qualquer campanha de apuramento na sua história, ao perder com a Argentina por 1-0. O benfiquista Nicolás Otamendi marcou o golo solitário do encontro ao minuto 63, aparecendo com pouca oposição na área para corresponder com um cabeceamento forte a um pontapé de canto de Giovani Lo Celso. Num encontro em que Messi, numa provável despedida dos relvados brasileiros, esteve bastante apagado, a Argentina compensou a falta de brilho com eficácia.

O jogo, no entanto, ficaria marcado sobretudo pela violência nas bancadas do Maracanã, no Rio de Janeiro, e pela indisciplina no relvado. A partida arrancou com cerca de 30 minutos de atraso devido a confrontos entre adeptos brasileiros e argentinos, que levaram à intervenção da polícia carioca. Os jogadores da selecção argentina, já presentes no relvado para o apito inicial, acorreram ao sector onde decorriam os confrontos para tentar acalmar os adeptos, mas em vão. Os atletas foram forçados a recolher aos balneários e chegou a estar em dúvida a realização do encontro. Pelo menos oito pessoas foram detidas e muitas mais acabaram por abandonar o estádio ainda antes do arranque do jogo, sobretudo pais e mães com filhos pequenos.

Em campo, foi também constante a hostilidade entre brasileiros e argentinos, com a selecção anfitriã a terminar o encontro, com muitas interrupções e pouco tempo útil de jogo, reduzida a dez por expulsão de Joelinton aos 82 minutos, apenas dez depois de ter entrado em campo, por agressão a Rodrigo de Paul, que já na primeira parte tinha ficado com a cara ensanguentada, atingido por Gabriel Jesus.

Com sete pontos em seis jogos, e após perder com o Uruguai, a Colômbia e a Argentina, o Brasil do interino Fernando Diniz ocupa agora o sexto lugar da zona de apuramento sul-americana, o último que garante o acesso directo à fase final do Campeonato do Mundo. Já a Argentina lidera a tabela com 15 pontos. O próximo encontro da fase de qualificação está marcado para Setembro de 2024.

No total de todas as partidas disputadas este ano, e incluindo jogos amigáveis, o Brasil perdeu cinco em nove - duas sob o comando interino de Ramon Menezes (com Marrocos e com o Senegal) e três com Diniz. Em crise de resultados, a federação brasileira continua à procura de um novo seleccionador. O nome de Carlo Ancelotti anima a imprensa brasileira, mas o italiano, em final de contrato com o Real Madrid, não confirma os rumores.