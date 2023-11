Desmentindo acusação, advogada de Nuno Lopes diz que lhe foi exigido dinheiro

Primeiros passos do processo serão dados a 19 de Dezembro. Advogados do actor português acusado de violação e da alegada vítima têm versões contraditórias sobre termos de tentativa de acordo prévio.

O caso em que A.M. Lukas, argumentista e profissional de realização, acusa o actor Nuno Lopes de a ter drogado e violado em 2006 entrou na fase de litigação mediática, com os advogados de ambos a desmentir-se mutuamente quanto a um factor central da acusação: se foi exigido ao actor português dinheiro em troca de um acordo sigiloso. A advogada de Lopes garante que a defesa de Lukas tinha em vista “uma quantia monetária” e que o tema foi discutido mais do que uma vez. O processo deve começar a 19 de Dezembro, num encontro preparatório com o juiz, disse ao PÚBLICO o advogado de Lukas.