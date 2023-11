Detido pela PJ presumível autor da burla “Olá, Mãe/ Olá, Pai”

Foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) o presumível autor da burla “Olá Mãe/Olá Pai”, esquema em que as vítimas recebiam mensagens de alguém que se fazia passar pelos filhos. O cidadão estrangeiro de 41 anos tinha em sua posse milhares de cartões SIM – mais de sete mil por utilizar e 1500 já usados “em práticas delituosas” –, com as autoridades a calcularem valores superiores a 100 mil euros resultantes do esquema só na região de Leiria.

Certo dia recebe uma mensagem por WhatsApp de um número que não tem gravado na lista de contactos, com as palavras “olá mãe” ou “olá pai”. Identificando-se como seu filho, o interlocutor descreve uma situação de emergência, pede para gravar o novo número e diz necessitar de algum dinheiro para resolver a situação de aflição. Depois de uma reposta positiva, faculta dados bancários para a transferência do dinheiro. A burla alastrou-se por todo o país e motivou centenas de queixas.

“As vítimas, muitas delas pessoas de idade avançada, acreditando que estavam a falar com os filhos e que estes se encontram em dificuldades financeiras e/ou a necessitar de concretizar pagamentos urgentes, dispunham-se, de imediato, a efectuar uma transferência/pagamento cujos valores variavam, mas que, nalguns casos, ascenderam a milhares de euros”, descreve a PJ no comunicado em que é anunciada a detenção do suspeito.

Não é detalhada a nacionalidade do suspeito, mas a PJ adianta que este interagia em rede com terceiros, dispondo de capacidade para internacionalizar este esquema.

Em vários outros países europeus, as autoridades recolheram relatos da mesma burla.

Foto Só em Leiria, PJ calcula que burla tenha movimentado mais de 100 mil euros Polícia Judiciária

“No final, tornou-se perceptível o modus operandi, face aos elementos de prova recolhidos, frustrando-se, com a presente investigação e operação policial, a consumação, em território nacional e além-fronteiras, de milhares de burlas informáticas”, finaliza a PJ.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório e conhecerá as medidas de coacção.