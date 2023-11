Assista em directo à terceira edição do Prémio Maria de Sousa, um evento promovido pela Ordem dos Médicos e Fundação BIAL, com transmissão no dia 16 de Novembro a partir das 18h00.

Com o objectivo de homenagear a médica e grande investigadora Maria de Sousa, a Ordem dos Médicos e a Fundação BIAL promovem a 3ª edição do Prémio Maria de Sousa, que visa galardoar e apoiar até cinco jovens investigadores portugueses, com idade igual ou inferior a 35 anos, em projectos de investigação na área das Ciências da Saúde, incluindo um estágio num centro internacional de excelência.

O PÚBLICO, como media partner, assegurará a transmissão em directo da cerimónia de entrega do Prémio, que terá lugar no dia 16 de Novembro, às 18:00, a partir do Teatro Thalia, em Lisboa.

O evento será presidido pela Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.