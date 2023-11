FC Porto pode deixar cair revisão dos estatutos e cancelar assembleia geral

O Conselho Superior (CS) do FC Porto prepara-se para discutir, esta quinta-feira, a possibilidade de deixar cair a proposta de revisão estatutária que esteve na origem da conturbada assembleia geral extraordinária da última segunda-feira – suspensa e transferida para o próximo dia 20 -, num cenário que poderá colocar, no curto prazo, uma “pedra” sobre o assunto, levando à anulação da próxima reunião magna.

Caso a proposta que esteve na origem de uma assembleia manchada por agressões a sócios do próprio clube venha a ser retirada, as eleições do próximo ano deverão, muito provavelmente, ser regidas à luz dos estatutos vigentes, tornando desnecessária a continuação da assembleia agendada com o objectivo máximo de discutir e levar a votação o documento elaborado pelo grupo de trabalho do CS.

Conselho Superior, esse, que se reúne esta quinta-feira para debater e emitir parecer relativo às contas da época 2022-23. Caso seja proposta por algum membro do CS a retirada da revisão dos estatutos, ainda será necessária a aprovação, com 75% por cento dos votos. Depois, a decisão será comunicada a direcção do clube, que, por sua vez, transmitirá a deliberação final ao presidente da Mesa da Assembleia Geral para que este possa desconvocar a reunião de dia 20.