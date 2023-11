O fim da macacada

Fernando Madureira, aliás “Macaco”, encarna, há décadas, um dos melhores argumentos que Jorge Nuno Pinto da Costa poderia ter usado para atacar os males do centralismo lisboeta (ou, em concreto, a rarefacção de pluralismo na comunicação social que deriva dele). Dez minutos no Google esclarecem, com facilidade, quais são os jornais e as estações de televisão que glorificam Madureira, a família de Madureira, o periquito de Madureira, os Porsches de Madureira, e que lhe estendem, de bandeja, uma audiência que nunca teria com a minguante imprensa do Porto.

