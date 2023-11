Num ano, INEM transportou 741 jovens com intoxicação por álcool. Mas número está “abaixo da realidade”

No último ano, 741 jovens entre os 15 e os 20 anos foram transportados de ambulância para a urgência do hospital por intoxicação alcoólica. Neste levantamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enviado ao PÚBLICO, há registo de 184 casos de intoxicação por consumo excessivo de álcool entre os jovens no intervalo etário dos 15 aos 17 anos, nos 13 meses entre Outubro de 2022 e Outubro de 2023; e ainda 554 situações idênticas envolvendo os mais crescidos – com idades entre os 18 e os 20 anos.

