No Porto, abre-se um quilombo com performances, concertos e comida africana

O festival Quilombo.trema! decorre até domingo com artistas do Gana, do Brasil ou de Cabo Verde, como o músico Mário Lúcio e a performer Va-Bene Elikem Fiatsi. A entrada é gratuita.

Performances, conferências, documentários, concertos, jantares, workshops e lançamentos de livros, com artistas do Gana ao Brasil, de Cabo Verde a Moçambique, compõem a primeira edição do Quilombo.trema!, a decorrer até domingo no Porto, com entrada gratuita (mediante reserva de bilhete).