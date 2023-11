Cerca de 300 adeptos do Antuérpia causam distúrbios na baixa do Porto

Cerca de 300 adeptos do Antuérpia causaram esta segunda-feira à noite distúrbios na baixa do Porto, antes do jogo da Liga dos Campeões que decorre hoje em casa do FC Porto, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP referiu que as autoridades estão a monitorizar a situação, para apurar o que aconteceu.

Os distúrbios ocorreram na zona da ribeira, onde se concentraram os adeptos do clube belga, cerca de 300, de acordo com a mesma fonte. Até ao momento, a PSP não adiantou quais os danos causados ou se foram realizadas detenções.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP adiantou ainda que tem o dispositivo no local a acompanhar os adeptos belgas, situação que se irá manter durante a noite e até ao encontro da quarta jornada da Liga dos Campeões.

Os ‘azuis e brancos’ medem hoje forças com o Antuérpia, a partir das 20h, no Estádio do Dragão, no Porto, para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, algumas horas depois do duelo entre Shakhtar Donetsk e FC Barcelona, em Hamburgo.

Vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, o FC Porto está no segundo lugar do grupo, com seis pontos, contra nove dos espanhóis, que seguem na liderança isolada, enquanto os ucranianos ocupam a terceira posição, com três, e o Antuérpia é último, sem pontos.