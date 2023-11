A França anda a enterrar o seu neocolonialismo há duas décadas sem a África dar conta

Em Outubro de 2021, Emmanuel Macron recebeu em Montpellier três mil africanos para uma inédita cimeira França-África sem chefes de Estado e de Governo africanos presentes, só com a sociedade civil. Organizada pelo historiador camaronês Achille Mbembe, intelectual pouco lisonjeiro para com o projecto superficial do Presidente francês para o continente, a grande reunião vinha na sequência de uma promessa feita por Macron em Ouagadougou, no Burkina Faso, logo no princípio do seu primeiro mandato, em 2017.

