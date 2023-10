Juíza que foi casada com alto quadro do GES afastada do julgamento de Pinho e Salgado

O incidente de escusa foi anunciado pela magistrada a 23 de Outubro, na sequência de notícias do PÚBLICO e da SIC de que tinha sido casada com Miguel Rio -Tinto, que ocupou cargos de gestão no GES.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu esta terça-feira afastar do julgamento do caso EDP a juíza-adjunta, Margarida Ramos Natário, que foi casada com um alto quadro do Grupo Espírito Santo (GES), aceitando o pedido de escusa da magistrada, noticiou a Lusa e confirmou o PÚBLICO juntos dos advogados do processo.

Segundo a Lusa, os desembargadores Manuel Advínculo Sequeira, Luísa Alvoeiro e João Ferreira deram provimento ao incidente de escusa suscitado pela juíza antes de uma audiência do julgamento que se centra nas suspeitas de corrupção do ex-ministro da Economia Manuel Pinho pelo antigo presidente do GES, Ricardo Salgado.

O incidente de escusa foi anunciado pela magistrada no dia 23 de Outubro, na sequência de notícias do PÚBLICO e da SIC de que tinha sido casada com Miguel Natário Rio-Tinto, que desempenhou vários cargos de gestão em diversas entidades do GES - como a ES TECH Ventures SGPS e a Espírito Santo Informática -, e que este teria recebido 1,2 milhões de euros através da sociedade ES Enterprises, considerado o "saco azul" do GES.

Neste processo, Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

Em declarações ao PÚBLICO, Magalhães e Silva, o advogado de Alexandra Pinho, disse que a decisão do Tribunal da Relação é muito importante porque contribuiu para manter a imparcialidade da justiça. Já Ricardo Sá Fernandes que defende Manuel Pinho disse, considerou que "é uma decisão acertada, que salvaguarda a posição dos arguidos e de todos os sujeitos processuais, incluindo da magistrada visada". "Garante um processo equitativo", sublinhou.