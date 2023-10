Ruído do aeroporto de Lisboa custa mais de 3,5 milhões de euros por dia

Associação Zero estimou os custos que o ruído do aeroporto de Lisboa tem para a saúde, para a produtividade e para o mercado imobiliário de quem vive ou trabalha em Lisboa, Loures e Almada.

O ruído do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, custa, em média, mais de 3,5 milhões de euros por dia – esta é a estimativa de um estudo da associação ambientalista Zero, divulgado esta terça-feira. Os cálculos foram feitos com base nos custos que o ruído aeronáutico tem para a saúde, a produtividade no trabalho e o mercado imobiliário nos concelhos de Lisboa, Loures e Almada. A associação calculou os custos totais do ruído desde 2016 até esta semana e alerta para o seu “valor astronómico”: ao todo, são quase 9000 milhões de euros. No seu site, a Zero continuará a fazer a contagem do prejuízo em tempo real.