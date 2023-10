Os 18 anos de Leonor, a herdeira da coroa espanhola

No dia do seu 18.º aniversário, a princesa Leonor de Espanha jurou a Constituição no Parlamento, em Madrid. Trata-se de uma cerimónia considerada de grande carga simbólica e jurídica para a continuidade da monarquia em Espanha.

A cerimónia no Parlamento assinalou a maioridade de Leonor, o que significa que será a sucessora do seu pai, o rei Felipe VI.

A princesa, que frequentou o ensino secundário no País de Gales e, em Agosto, iniciou três anos de treino militar em Espanha, prometeu defender a lei, respeitar os direitos dos cidadãos e das regiões e ser fiel ao rei.

Leonor de Bórbon é a filha mais velha do rei Felipe VI, chefe do Estado espanhol desde 2014.