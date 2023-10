Um Caravaggio canino e uma corrida em câmara lenta: eis os finalistas dos Dog Photography Awards

A corrida em câmara lenta de um cão que consegue ser mais rápido do que a própria sombra, a postura serena de uma cadela castanha num fundo com lenha da mesma cor, o talento para o ballet e um passinho de dança são algumas das imagens vencedoras do concurso Dog Photography Awards de 2023.

No total são 12 as fotografias premiadas em quatro categorias: estúdio, acção, retrato e paisagem e cães e pessoas. Stop your Motion, da fotógrafa alemã Jacqueline Rüdiger, mostra os segundos “de pura alegria” de um cão a correr. O trabalho, que lhe garantiu o primeiro lugar na categoria de acção, baseia-se num jogo de luz e numa corrida contra o tempo, que eternizou a rapidez do animal, os músculos, as patas encolhidas e o focinho fixo no horizonte.

A par disto, há uma imagem em estilo Caravaggio, um cão a admirar as ondas do mar ao lado do dono, um mergulho num dia de sol nas águas do Canadá e uma pausa para apreciar a neve a cair na berma de uma estrada.

​Sanna Sander, com Ascending Serenity, também conseguiu captar um momento de pausa da cadela. “Já há algum tempo que tinha a ideia desta imagem na cabeça por passar todos os dias por uma pilha de troncos, quando ia levar os miúdos na escola. Um dia parei o carro e pedi à minha menina Soleil para manter a pose por um momento enquanto tirava a fotografia”, lê-se na legenda da imagem.

O concurso, que começou em 2021, aceita candidaturas de fotógrafos de todo o mundo. Este ano, explica a organização no comunicado enviado ao P3, concorreram 1440 pessoas de mais de 50 países, como a Alemanha, Itália, Austrália, Estados Unidos, China e Canadá. Os vencedores receberam um prémio monetário no valor de dois mil euros e equipamento fotográfico.