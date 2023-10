Gaza sem comunicações — é a “guerra pelo controlo da informação”

As últimas horas têm sido marcadas por um autêntico blackout em Gaza, que coincide com a chegada da segunda fase da guerra anunciada, no sábado, por Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Telefones e Internet estão em baixo, tornando as comunicações praticamente impossíveis dentro e fora da região que está a ser bombardeada por Israel de forma quase interrupta.

