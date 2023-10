Now and then, “a última canção dos Beatles”, sai a 2 de Novembro

Composição datada de 1978 foi concluída com a ajuda de tecnologias de inteligência artificial que permitiram separar o piano e a voz de Lennon, autor do tema.

Vem aí aquela que está a ser publicitada como “a última canção dos Beatles”. Now and then, uma composição de John Lennon originalmente datada de 1978, oito anos após a separação do grupo e dois anos antes da sua morte trágica em Nova Iorque, será lançada na próxima quinta-feira, dia 2 de Novembro, pelas 14h (hora de Portugal). A demo original que Lennon gravou da canção tinha uma qualidade de som dúbia, mas com as novas tecnologias de inteligência artificial (IA) foi possível separar a sua voz do piano, bem como do barulho de fundo, e finalizar a canção.