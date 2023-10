Sarah Maria Sun: “Cada canção de Augen é uma jóia perfeita”

A par de música de Klaus Ospald (com o pianista Pierre-Laurent Aimard como solista) e de Beethoven, a Casa da Música (CdM) dá hoje a escutar, em estreia nacional, uma das mais recentes obras de Enno Poppe, compositor em residência na CdM ao longo de 2023. Trata-se de um ciclo de 25 canções para soprano e orquestra, compostas para Sarah Maria Sun, sobre textos de Else Lasker-Schüler. O PÚBLICO teve oportunidade de conversar com a irrequieta e multifacetada cantora alemã de 45 anos, que é também professora, curadora, escritora e ilustradora, e que já esteve no Porto a interpretar Stockhausen e Berio, enquanto elemento dos Neue Vocalsolisten Stuttgart. Regressa este sábado à CdM como solista em Augen (2022) – obra que estreou em Maio do ano passado, no festival de Witten – e revela-se empenhada em retirar o melhor que as pessoas tiverem para dar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt