Fernando Medina atingido com tinta por activistas da Greve Climática Estudantil

O ministro das Finanças, Fernando Medina, foi atacado com tinta verde durante uma conferência sobre a proposta de Orçamento do Estado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por activistas da Greve Climática Estudantil, o mesmo movimento que protagonizou uma acção semelhante contra o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, no final de Setembro.

A substância foi atirada com uma bisnaga por uma jovem, que foi prontamente retirada. "Sem futuro não há paz", ouviu-se no auditório, repetindo-se as palavras de ordem de protestos recentes de activistas do clima.

Medina prosseguiu a palestra depois do incidente, ironizando: "Pelo menos sei que tenho uma apoiante relativamente à subida do IUC."

Em comunicado, o movimento Greve Climática Estudantil reivindicou a acção, justificando o protesto com a "recusa do Governo em fazer a transição justa que garante que temos futuro".

"O Governo continua a dar pequenos passos como se tivéssemos décadas para realizar a transição energética. Temos até 2030", afirma o movimento, que critica a proposta de Orçamento do Estado por não garantir o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a electricidade de fontes 100% renováveis, de forma acessível, até 2025.

O grupo anunciou ainda para Novembro uma nova onda de protestos que incluirão a ocupação do Ministério do Ambiente.