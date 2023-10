Enquanto ateia, confesso que sinto por vezes falta de mais práticas coletivas de recolhimento ou de uma certa forma de oração. Quando vi o horrível ataque terrorista do Hamas em Israel, senti disso falta, pelo horror do ataque em si e ao mesmo tempo por saber o que isso iria imediatamente significar para o já tão martirizado povo palestiniano (o que me faz dizer que quem se alegrou com o ataque é um deplorável defensor da causa palestiniana).

