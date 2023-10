Rússia “responde” a Paris 2024 com Jogos Mundiais da Amizade

Sem garantias de poder participar nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a Rússia decidiu organizar os primeiros Jogos Mundiais da Amizade, entre 15 e 29 de Setembro de 2024.

O presidente, Vladimir Putin, assinou o decreto da nova competição, que decorrerá em Moscovo e Ecaterimburgo e que pretende garantir a "livre participação dos desportistas russos", bem como desenvolver "novos formatos de cooperação desportiva internacional".

Ao todo, o evento, que distribuirá prémios monetários de 45 milhões de euros, aguarda cerca de 5500 atletas que competirão em 20 modalidades olímpicas e 10 que não integram o programa de Paris 2024, pelo que estão ainda em estudo.

"Já há muitos países a quererem participar", disse o russo Umar Kremlev, presidente da Associação Internacional de Boxe. O ministro russo dos desportos, Oleg Matitsin, vinca a necessidade do país "reagir com diligência às mudanças da ordem desportiva mundial" e "determinar o papel e lugar da Rússia na construção do futuro do desporto".

Os Jogos Mundiais da Amizade decorrerão a cada quatro anos e deverão incluir um desfile na praça Vermelha.

A Rússia será, igualmente, palco dos Jogos BRICS, entre 12 e 23 de Junho, em Kazan, que esperam poder contar com os fundadores do grupo: Brasil, China, Índia e África do Sul e com os novos membros, Irão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egipto, Etiópia e Argentina, além de outros países convidados.

Kazan recebe ainda os Jogos do futuro, entre 23 de Fevereiro e 3 de Março, esperando receber equipas de mais de 100 países, numa competição que alia a inteligência artificial, tecnologia informática, robótica, realidade virtual e desporto cibernético, combinados com a actividade física.