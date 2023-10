Tudo a subir na Netflix: assinantes, transparência e preços (mas ainda não em Portugal)

A Netflix apresentou quarta-feira à noite (hora portuguesa) os seus resultados trimestrais e anunciou que entre Julho e Setembro adicionou 8,76 milhões de novos assinantes, que 70% do seu público está fora dos Estados Unidos e que vai aumentar os preços neste país bem como no Reino Unido e em França. Depois de um 2022 difícil e de um Verão marcado pela greve de argumentistas e actores — esta última ainda em curso —, a Netflix teve boas notícias para dar e as bolsas reagiram com entusiasmo, fazendo as suas acções subir 13%.

