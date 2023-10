O papel central da água na terceira edição da Porto Design Biennale

Evento acontece entre esta quinta-feira e 3 de Dezembro em vários espaços do Porto e de Matosinhos, com exposições, workshops, conferências e performances.

“Ser água: como fluímos e nos moldamos colectivamente.” Este é o tema da terceira edição da Porto Design Biennale, que decorre entre esta quinta-feira e 3 de Dezembro em vários espaços do Porto e de Matosinhos. Com 13 exposições (das quais cinco pertencem ao programa principal e as restantes surgem nos demais flancos do roteiro), workshops, conferências e performances, o evento pretende pensar a nossa relação com a água no actual contexto de crise climática, bem como “falar de design mais como um verbo [no caso, o verbo ‘conceber’, palavra que é uma das traduções possíveis do verbo ‘to design’] do que como uma disciplina ou profissão”, diz ao PÚBLICO o curador-geral Fernando Brízio.