As taxas de IRS vão baixar no próximo ano. O que é que isto significa?

O Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares é um imposto anual que incide sobre os rendimentos depois de aplicadas certas deduções (como despesas de saúde ou educação). A conta é feita tendo em conta o rendimento anual - seja ele proveniente do trabalho, rendas de imóveis ou outros. Certo é que, mensalmente, se paga o imposto de acordo com o escalão em que nos encontramos.

É um imposto progressivo - ou seja, e de uma forma simplista, quem ganha mais, paga mais ao Estado. Actualmente, existem nove escalões. O Orçamento do Estado de 2024 vai baixar as taxas nos cinco primeiros. Mas vai acabar por afectar toda a gente.

E o que isto significa para nós? Vamos a casos concretos. Por exemplo, um trabalhador solteiro sem filhos que ganhe 820 euros por mês - se em 2023 pagava 402 euros de IRS anual, em 2024 ficará isento por causa da subida do salário mínimo. Já um solteiro sem filhos com um salário bruto de 1000 euros por mês vai pagar menos 181 euros ao Estado. Se ganhar 1500 euros, vai pagar menos 437 euros. No caso de contribuintes casados e com um filho, se os dois ganharem 1000 euros por mês, o alívio fiscal será de 361 euros. Já se for um casal com dois filhos em que ambos ganhem 1200 euros, o ganho líquido é de 569 euros.