Mastiksoul criou “uma música de festa” em “ambiente Mad Max”num ferry em Setúbal

Músico, produtor e DJ, Mastiksoul (o português Fernando Figueira) está de volta aos singles e videoclipes, desta vez com um tema gravado num ambiente feérico. Chamou-lhe Animal Noturno e descreve-o assim: “É uma música de festa, e como o próprio nome indica, procurei ter um vídeo que representasse todo um ambiente Mad Max.” Gravado em Setúbal, num ferry abandonado na zona da Mitrena, o videoclipe exigiu uma cuidada preparação, como ele explica no texto que acompanha este lançamento: “Tivemos cerca de dois meses de planeamento para que o vídeo tivesse a melhor performance possível. Foi sem dúvida um grande desafio para uma produção que integrou mais de 150 pessoas.” Uma grande parte dessas pessoas são jovens ligados à escola de dança Ai a Dança e, segundo afirma Mastiksoul no texto já citado, tiveram o apoio dos pais, a “acompanhar todo o processo”: “Para mim, como pai e artista, nada mais bonito que fazer um projecto com estas características”. A preparação e gravação do vídeo tiveram o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e o single e videoclipe conta com a participação do músico e produtor angolano Laton, que iniciou a sua carreira no grupo de hip-hop Kalibrados.