Orçamento do Estado “mais parece um folheto publicitário”, criticam sindicatos da educação

A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024 “traduz-se numa desilusão” para os professores e é até “um pouco delirante”. É a posição transmitida, nesta quarta-feira, pelo líder da Federação Nacional da Educação (FNE), Pedro Barreiro, e pelo secretário-geral adjunto da Federação Nacional de Professores (Fenprof), José Costa.

Em declarações à TVI, os dois dirigentes sindicais confirmaram que o pagamento de subsídios de habitação a professores deslocados, prevista na proposta do OE, foi-lhes comunicada pelo Ministério da Educação durante as negociações em torno da revisão da habilitação profissional para a docência, que decorreram ontem.

José Costa adiantou que o assunto estará em cima da mesa numa próxima reunião entre o ME e sindicatos de professores, mas por agora “não há nada”, frisou. “Chegámos a propor um subsídio de deslocação, mas não houve resposta”, acrescentou.

A proposta do OE não especifica nem o montante nem a forma de pagamento dos subsídios para habitação. Num dos mapas com a descrição das dotações para a educação estão reservados 3,5 milhões de euros para habitação, sem qualquer outra especificação quanto à sua aplicação.

A questão dos subsídios é a única novidade na proposta do OE para a educação. No documento, refere-se que os professores colocados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve vão ter subsídios para apoiar os custos com habitação. Esta prerrogativa será também aplicada aos colocados em “qualquer outra região, onde os custos da habitação são mais elevados”.

Para terem direito a estes subsídios, os professores terão de estar colocados “em escolas a mais de 70 quilómetros da sua área de residência”. Estes apoios também só serão atribuídos quando o valor dos encargos com o alojamento “ultrapasse a taxa de esforço de 35%”. Esta medida será efectivada a partir do programa Apoio à Renda, que “será adaptado e operacionalizado para subsidiar professores” que cumpram as condições referidas atrás.

“Porquê 70 quilómetros? E quem ficar colocado a 69 quilómetros de casa já não terá direito?”, questionou Pedro Barreiros, a jeito de exemplo do muito que há ainda para “clarificar”.

“Um pouco delirante”

Sobre o OE no seu conjunto, o líder da FNE considera que este “não respeita e não vai ao encontro das necessidades de professores”. “Há instrumentos que temos identificado e que viriam dar resposta aos problemas, mas que o Governo teima em ignorar”, acrescentou. Para Pedro Barreiros, o que se encontra referido no OE mais não é do que um “conjunto de anúncios, que mais parece um folheto publicitário”.

O secretário-geral adjunto da Fenprof corrobora, frisando que “não há nenhuma intenção [no OE] de valorizar os professores”, sendo até “um pouco delirante” o modo como se apresentam medidas, como a multiplicação dos Quadros de Zona Pedagógica, que resultaram da “pressão” dos sindicatos.

Entre as medidas propostas, figura também o regresso aos estágios remunerados para futuros professores, que “é bem-vindo, mas está incluído num pacote que é redutor e diminui a qualidade da formação inicial dos docentes”, destacou ainda José Costa, numa referência ao novo regime de habilitação profissional para a docência, que está ainda em negociação.

É uma das medidas apresentadas pelo Governo para menorizar a falta de professores nas escolas e que irá permitir o acesso à carreira docente através de formações mais curtas.