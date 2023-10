Estudantes de Arquitectura ajudam a resolver carências habitacionais de Foz Côa

Com a intervenção em 11 fogos distribuídos por várias freguesias deste concelho do Douro superior vão ser resolvidas as situações de indignidade habitacional em que viviam 30 pessoas.

Foi muito mais do que uma simples prestação de serviços efectuados pelo núcleo Morfologias e Dinâmicas do Território do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (MDT-CEAU) da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) à Câmara Municipal de Foz Côa. Foi ainda mais do que a garantia de resolver os problemas habitacionais de quase 25% das carências identificadas pela Estratégia Local de Habitação num município cujo património está incluído na paisagem património da humanidade do Alto Douro Vinhateiro com o trabalho de 11 estudantes de Arquitectura. Foi, sobretudo, a prova de que quando há uma metodologia e objectivos bem definidos é possível resolver problemas graves com recursos financeiros escassos, prazos apertados e regulamentos complexos. “Um sucesso”, portanto.