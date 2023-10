Este fim-de-semana, há cidades em festa pelo Dia do Animal (e cães para adopção)

De Norte a Sul, interior e litoral, são vários as cidades que festejam o Dia do Animal no fim-de-semana. A adopção responsável é a principal mensagem e os cães que vivem em canis não vão faltar.

No calendário, o Dia do Animal assinalou-se na quarta-feira, dia 4 de Outubro, mas de Norte a Sul do país são vários os concelhos que quiseram prolongar as comemorações até ao fim-de-semana. A data serve para mostrar a importância que um animal tem na sociedade, o bem-estar que proporciona às crianças, a companhia que faz aos idosos, e, por outro lado, alertar para os maus-tratos e combater o abandono que aumenta a cada ano.

Entre as iniciativas, contam-se caminhadas, assim como piqueniques e treinos caninos. O foco também estará na adopção responsável, com a presença de alguns dos cães que vivem nos Centros de Recolha Oficial de Animais (CROA) e não querem faltar ao primeiro encontro com os futuros tutores. Estas são algumas das cidades que se juntaram à festa.

Seixal

Este fim-de-semana, a Festa do Bem-estar Animal está de regresso ao Parque Municipal do Serrado, na Amora, e os animais do Centro de Recolha Oficial Animal do Seixal (CROACS) vão lá estar.

A festa acontece entre as 9h30 e as 18h e a entrada é livre. Promover a adopção e destacar o trabalho do centro são os objectivos da iniciativa que vai ainda contar com a presença de outras associações de protecção animal do concelho, e alguns animais de quinta como ovelhas, cabras, burros e póneis.

Para as crianças há insufláveis, passeios nos cavalos da GNR e uns minutos com os cães da brigada cinotécnica, lê-se no comunicado. Quem tem um em casa também o pode trazer e assistir a uma demonstração de treinos caninos ou posar para uma caricatura de família.

Lisboa

No Jardim Vasco da Gama, em Belém, também há convívios a quatro patas com música, dança e os animais da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e a Casa dos Animais de Lisboa (CAL) disponíveis para adopção.

A par destes, e como a missão é promover o bem-estar de todas as espécies, as associações de defesa dos animais de quinta, selvagens, ambiente e vegetarianismo também vão estar presentes para participarem em palestras.

Loures

No Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, em Loures, a iniciativa não é muito diferente, mas não há animais para adopção. No sábado, haverá sessões de treino e comportamento canino, demonstração dos cães da brigada cinotécnica da GNR e locais para tosquias e banho, caso o teu cão esteja a precisar.

Domingo de manhã é dia de caminhada para as famílias e os seus animais e, às 12h, segue-se um piquenique.

Porto

Depois de uma semana dedicada aos animais com visitas de futuros adoptantes ao centro oficial animal e dos cães a centros de dia, a cidade do Porto termina as comemorações do Dia do Animal este sábado com uma caminhada e convívio no Parque Oriental.

O passeio acontece entre as 10h e as 12h e junta os cães que viveram no centro e que, entretanto, foram adoptados com os tutores. No entanto, destaca o comunicado, todos os animais são bem-vindos. O ponto de encontro é na Avenida Francisco Xavier Esteves.

Para quem não vai à caminhada, mas gostava de adoptar um animal, o centro vai abrir portas nesse dia entre as 14h e as 16h, contudo, há regras: quem quiser visitar o espaço deve enviar um email para sprcanil@cm-porto.pt. ou ligar para o 22 834 94 90.

Castelo Branco

Em Castelo Branco, o fim-de-semana é de Patas e Patudos e também podes levar o teu. Entre as 10h e as 18h, o Parque da Cidade vai ter várias actividades para toda a família que servem de alerta para o abandono animal, especialmente de cães e gatos idosos.