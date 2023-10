Do belo sobre o belo

É difícil nutrir sentimentos claros pela proposta que a Casa da Música nos ofereceu na passada terça-feira. O concerto foi mesmo bastante bom – disso não há dúvidas. O programa era coerente, as obras bem escritas e a interpretação muito convincente. Não haverá, no entanto, algo de estranho num concerto de música contemporânea que nos recorda, quase permanentemente, uma leitura “contemporânea” (agora já com 30 anos) de uma obra máxima do século XIX (com quase 200 anos)?

