Marcelo apresenta condolências pela morte de duas turistas portuguesas no Tajiquistão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou esta quinta-feira, 5 de Outubro, as condolências às famílias de duas turistas portuguesas que morreram num acidente de viação no Tajiquistão.

O acidente ocorreu a 19 de Setembro, mas só foi conhecido nesta quarta-feira, 4 de Outubro. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), a embaixada de Portugal em Moscovo está a acompanhar o processo de trasladação para Portugal das duas mulheres que morreram no acidente.

Numa nota, o MNE assegurou que está também a ser acompanhado o processo de transporte para Portugal das duas outras turistas que ficaram hospitalizadas naquele país, mas que estão estáveis e “serão transferidas para Portugal assim que o estado de saúde o permitir”.

O acidente de viação com um autocarro que transportava 22 turistas portugueses ocorreu no norte do Tajiquistão (país da Ásia Central que esteve inserido até 1991 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS), na estrada entre Ayni e Penjikent.

No site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa desejou a “rápida recuperação” às duas cidadãs portuguesas feridas no mesmo acidente.