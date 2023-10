Um macaco atrevido e um canguru a tocar guitarra: estas são as fotos mais cómicas do ano

As fotografias mais cómicas de animais estão de regresso, com pássaros zangados, pinguins a pedir direcções, macacos em poses atrevidas e outros que levam puxões de orelhas bem à vista da câmara fotográfica. Os finalistas do concurso The Comedy Wildlife Photography Awards já são conhecidos, e, este ano, o júri destacou 41 imagens de fotógrafos profissionais e amadores de todo o mundo.

O vencedor é anunciado dia 23 de Novembro, mas, entretanto, queremos acreditar que um canguru está mesmo a fingir tocar guitarra no meio de um campo de flores na Austrália, que um cisne tirou uma selfie numa praia da Polónia e que dois pequenos ursos se cumprimentam com um sorriso e um aperto de mão. Já agora, sabias que os castores usam fio dentário?

O júri tem a (difícil) tarefa de escolher a imagem vencedora, mas como já é habitual, o público também pode votar na favorita para a categoria Affinity Photo ​People’s Choice Award e, ao mesmo tempo, participar num sorteio para ganhar 577 euros, lê-se no comunicado enviado ao P3.

Se não ganhares, pensa que há um pinguim mais desolado do que tu algures no mundo.