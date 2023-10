Sérgio Conceição: “Jogámos contra mais do que um clube, está tudo dito”

O FC Porto não conseguiu transformar em pontos a exibição positiva feita contra o Barcelona, na noite desta quarta-feira, na segunda jornada do grupo H. Pelo meio, os portistas tiveram um penálti revertido e dois lances na área do Barcelona que não foram revistos pelo videoárbitro. Apesar de não comentar directamente a actuação de Anthony Taylor, Sérgio Conceição não mascarou o descontentamento.

"Acho que jogámos contra mais do que um clube, acho que está tudo dito. Não costumo falar de arbitragem, em outros anos falei e disse que éramos 'pequeninos' na Europa e fui muitíssimo criticado pela minha mentalidade pequena. Tenho ouvido outras coisas agora, por isso limito-me a dizer isto."

Do jogo fica o orgulho na exibição dos jogadores, mensagem transmitida na tradicional "roda" do plantel portista após o apito final. "Acho que toda a gente vê que fizemos um jogo excelente, dentro do que foi a estratégia definida e jogar contra um clube com tanta qualidade individual como o Barcelona. No fim, temos zero pontos. Não fomos buscar nada e temos de olhar para isso", resume Sérgio Conceição.

O jogo ficou marcado por um erro grave de Romário Baró que permitiu ao Barcelona adiantar-se no marcador no período de descontos do primeiro tempo. Esta fracção de segundo de desatenção, considera Conceição, é o que separa as equipas de elite das restantes.

"Se queremos atingir um patamar mais elevado, não tem a ver com aquilo que é a dedicação e o respeitarem aquilo que eu pedi para o jogo. Tem a ver exactamente com este lado mais emocional, estar ligado 98, 100, 120 minutos, o que seja. Jogando contra grandes equipas, o melhor clube do mundo, têm-se estes dissabores e esta frustração que me deixam completamente aziado", finalizou o técnico "azul e branco".

"Este é o clube mais difícil do mundo", desabafa Xavi

O Barcelona venceu um jogo muito difícil na casa de um adversário directo, mas, ainda assim, é preciso olhar para o que falhou. Foi este o desabafo que o técnico dos catalães, Xavi Hernández, deixou na conferência de imprensa após a partida desta quarta-feira, classificando o Barcelona como o "clube mais difícil do mundo".

“Os jogadores estão muito contentes e satisfeitos pelo trabalho. Este é o clube mais difícil do mundo: ganhámos e vemos o copo meio vazio”, explica Xavi. A primeira parte agradou mais ao técnico do que a segunda, com o Barcelona a não ter, em vários momentos do jogo, a iniciativa que caracteriza os catalães. Qual a justificação? Xavi olha para a lista de indisponíveis.

"Sem parecer uma desculpa, os melhores jogadores para aguentar a bola estão lesionados. Essa é uma realidade. Temos jogadores que tentam reter a bola e temos de ter mais paciência. Temos uma equipa que está a apertar-nos, temos de jogar com bolas longas. Se falarmos de pontos negativos há muitos. Mas também há os positivos", reitera.

Mesmo após a derrota desta noite frente ao Barcelona, o triunfo na ronda inaugural frente ao Shakhtar permite aos “dragões” conservarem o segundo lugar do grupo H. Os ucranianos venceram o Antuérpia, também esta quarta-feira. As duas equipas somam agora três pontos, com o Barcelona a liderar, com seis, e o “lanterna vermelha” do grupo ainda sem qualquer ponto somado.