7 estratégias para poupar mais (para agora e para o futuro)

A felicidade pode ter diversos significados. Para uns pode representar ter o smartphone de última geração, para outros pode ser os 15 dias de férias num destino paradisíaco e há ainda aqueles que se sentem felizes por saber que podem dormir descansados porque a sua poupança está recheada.

Seja qual for o seu sonho ou objectivo, ter uma estratégia de finanças pessoais eficaz é essencial para alcançar essa meta. Por isso, queremos inspirá-lo a sonhar mais alto e a começar (ou reforçar) as suas poupanças. Conheça sete estratégias para poupar mais.

1. Tenha uma atitude positiva em relação ao dinheiro

O caminho para uma vida financeira sólida começa com uma mudança de mentalidade. Se encara a poupança como um fardo, é importante começar a ver o outro lado da moeda: a poupança é um meio para atingir os seus objectivos. Quer seja trocar de automóvel, fazer o curso que sempre desejou ou dar a volta ao mundo.

Trata-se de assumir o controlo das suas finanças e ter a coragem para investir nos seus sonhos e projectos para o futuro. Neste caso, conhecimento é poder e a literacia financeira assume um papel essencial. Para tomar decisões informadas, é importante saber como funciona o dinheiro: quais as diferentes opções disponíveis de poupança ou investimento e como rentabilizar os seus rendimentos de forma consciente e de acordo com o seu perfil.

2. Defina objectivos financeiros a curto, médio e longo prazo

Quer seja para comprar casa ou poupar para a reforma, o primeiro passo para uma estratégia de poupança eficaz é definir objectivos. Estes podem ser a curto, médio ou longo prazo. Um exemplo de objectivo a curto prazo é a poupança para as próximas férias de Verão. Caso pretenda trocar de automóvel nos próximos três anos, pode estabelecer o objectivo a médio prazo de conseguir poupar, pelo menos, 20% do valor que pretende pagar. Já os objectivos a longo prazo normalmente são pensados para o futuro longínquo e têm como propósito ajudá-lo a alcançar a segurança financeira, a planear eventos importantes da vida — como a reforma —, ou construir riqueza a longo prazo.

Independentemente da finalidade, ter objectivos financeiros ajuda-o a manter-se motivado e focado na poupança. A App MySavings é ideal para criar os seus objectivos financeiros. Através dela, conseguirá realizar todas as operações — subscrever, definir metas ou reforçar — de forma 100% mobile. Poderá também monitorizar os objectivos, sabendo, a cada momento, quanto falta para alcançar essa meta. É simples, acessível e flexível.

3. Faça um orçamento familiar

Para conseguir alcançar as metas definidas deve fazer um orçamento familiar. Esta é uma ferramenta fundamental para ter uma visão clara dos rendimentos obtidos e das despesas mensais, o que será útil para controlar os gastos e perceber se é possível aumentar a percentagem mensal de poupança para realizar os seus sonhos.

Como fazer um orçamento familiar? Parece complicado, mas é simples. Para criar um orçamento familiar de raiz, utilize uma folha de Excel e coloque três colunas: uma para as receitas, outra para as despesas e a terceira para a poupança. Na coluna das receitas, deve incluir todos os rendimentos obtidos, tais como os salários líquidos, pensões ou subsídios, remunerações de rendimentos ou rendas. Some todos os rendimentos mensais, para ter uma ideia dos valores recebidos por mês;



Na coluna das despesas constam todos os encargos mensais com créditos (habitação, consumo ou automóvel), prémios de seguros, gastos regulares com saúde, educação, transportes, automóvel, supermercado, contas mensais, refeições fora e diversão. Some todas as despesas para saber quanto gasta por mês;



Por fim, a terceira coluna é a da poupança. Neste espaço deve calcular a diferença percentual entre o valor total das receitas e das despesas. No mínimo, 10% dos seus rendimentos devem ser alocados para a poupança. Caso não consiga alcançar esta percentagem, é altura de olhar com atenção para a coluna das despesas para perceber onde pode cortar. Em alternativa, pode encontrar fontes de rendimentos extra.

4. Automatize as suas poupanças

Esta é uma estratégia eficaz para garantir que consegue poupar dinheiro sem ter que esperar até ao final do mês para saber se sobrou algum valor para colocar de lado. Assim, deve escolher um produto de poupança que permita reforços mensais e configurar uma ordem de transferência permanente na sua conta bancária. No dia escolhido, o dinheiro será automaticamente depositado na sua poupança sem qualquer esforço da sua parte. Idealmente, deve escolher um dia que coincida com o pagamento do seu salário, assim não sentirá a falta dessa quantia na conta bancária.

5. Tenha um fundo de emergência

Imagine que está a cumprir os seus objectivos de poupança, mas um dia tem um acidente de automóvel que requer uma reparação de valor avultado. Nestes casos, ter um fundo de emergência é essencial. Trata-se de uma quantia em dinheiro, colocada numa poupança, que serve para cobrir despesas inesperadas, garantido que consegue cumprir com as suas obrigações financeiras essenciais — créditos, contas mensais ou supermercado — em momentos de dificuldade. Desta forma, evita ter de recorrer a crédito ou retirar dinheiro da sua poupança para a reforma, por exemplo.

6. Opte por poupanças com vantagens fiscais

Quando resgatados, os rendimentos obtidos através de produtos de poupança ou investimento são tributados à taxa liberatória de 28%. No entanto, alguns produtos de aforro beneficiam os investidores que mantêm o dinheiro a médio/longo prazo através de uma tributação mais reduzida.

7. Diversifique os investimentos

Poupar e investir são essenciais para umas finanças pessoais robustas. Por isso, é essencial diversificar a forma como aplica o seu dinheiro. Se uma parte do montante aforrado pode ser alocado em opções de poupança mais seguras, uma parcela desse valor pode ser investido em opções mais arriscadas que, apesar de não garantirem capital, podem trazer mais rentabilidade ao longo do tempo.

A forma de distribuir o seu dinheiro também deve mudar de acordo com a sua idade. Quanto mais jovem, maior a percentagem do seu dinheiro que deve estar investido em produtos com mais risco. A razão é simples: caso o investimento corra mal e perca dinheiro, tem mais tempo de trabalho para voltar a construir a sua poupança. Por este mesmo motivo, o risco dos investimentos deve ser mais moderado conforme a idade avança.

Nunca é demais reforçar a importância da gestão cuidada das suas finanças como um meio para atingir um fim: um futuro (ainda mais) risonho.

Com a App MySavings pode: Reforçar a poupança com entregas mensais (ou quando tiver disponibilidade) a partir de 25 euros; Definir objectivos , incluindo o valor que necessita e em quanto tempo gostaria de alcançar essa meta;

através da app, ao seu ritmo, de forma simples e sem custos adicionais; Poupar ou investir de acordo com o seu perfil , disponibilizando soluções com capital garantido para quem não gosta de correr riscos e também para perfis equilibrados, que garantem 90% do capital — um pouco mais arriscado, mas com rendimento superior. Existe ainda uma oferta de investimento para os perfis mais dinâmicos, que não tem garantia de capital nem de rendimentos, cujo retorno está indexado a uma carteira de activos diversificados. O risco é maior, mas o potencial de rendimentos também;

