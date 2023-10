Centenas de milhares de polacos saem à rua contra o Governo nacionalista do PiS

Centenas de milhares de pessoas juntaram-se este domingo no centro de Varsóvia para uma manifestação de oposição ao Governo, a duas semanas das eleições que, segundo a Plataforma Cívica, bloco centrista liderado por Donald Tusk, irão decidir o futuro da Polónia como uma democracia europeia.

“Quando vejo estas centenas de milhares de caras sorridentes, sinto bem que chegou um momento decisivo da história da nossa pátria”, disse Tusk, antigo primeiro-ministro e ex-presidente do Conselho Europeu.

As sondagens sugerem que o governo nacionalista do partido Lei e Justiça (PiS) deverá vencer as eleições, mas poderá ter dificuldades em formar uma maioria, no meio do descontentamento com o aumento do custo de vida e da preocupação com a erosão dos controlos e equilíbrios democráticos.

Alguns manifestantes exibiam cartazes com as palavras “PiSexit” ou “O gato pode ficar”, referindo-se ao animal de estimação do líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski.

“Está a chegar uma grande mudança. Este é um sinal do renascimento da Polónia” disse Tusk à multidão reunida numa praça central de Varsóvia, com muitas pessoas a agitar bandeiras polacas e da UE.