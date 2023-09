Já houve 26 queixas de violência contra atletas em 2023

As eventuais vítimas de assédio ou abuso sexual no futebol continuam pouco receptivas a apresentarem queixas na plataforma de denúncia disponibilizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Um ano após o PÚBLICO ter divulgado as denúncias de várias jovens atletas do Rio Ave que acusaram um antigo treinador de assédio sexual, levando à sua suspensão por três anos, foi escassa a adesão de outras possíveis vítimas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt