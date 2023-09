Guerra aberta no Stop. Pestana avança com destituição da direcção de que faz parte

Assembleia-Geral para a destituição dos corpos gerentes do sindicato realiza-se este sábado. Direcção do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação contesta legalidade da reunião.

A guerra aberta no interior do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) vai estar ao rubro, este sábado, com a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada por 203 sócios, mas cuja legalidade é contestada pela direcção em exercício do movimento que marcou os protestos nas escolas no ano lectivo passado.