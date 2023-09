Madeira: Carlos César recusa extrapolações para europeias e legislativas

Presidente do PS recusa fazer extrapolações para as eleições europeias ou legislativas. Já Brilhante Dias diz que foi um “bocadinho patético” ver Montenegro colar-se à vitória da coligação PSD/CDS.

A pesada derrota que o PS registou nas eleições regionais da Madeira neste domingo não apanhou de surpresa os socialistas, que já esperavam um resultado menos honroso comparado com as eleições de 2019, em que o partido obteve 35,7% dos votos e elegeu 19 deputados. Desta vez, ficou-se pelos 21,3%, elegendo 11 deputados. O presidente do PS, Carlos César, fala de um “resultado evidentemente modesto”, mas recusa fazer extrapolações para as eleições europeias ou legislativas.