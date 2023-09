Vincenzo Montella é o novo seleccionador da Turquia

O italiano Vincenzo Montella é o novo seleccionador de futebol da Turquia, sucedendo ao alemão Stefan Kuntz, afastado do cargo na quarta-feira, anunciou esta quinta-feira a federação turca no seu site oficial.

De acordo com o organismo, o técnico de 49 anos assinou contrato até Julho de 2026 e ficará responsável pelo resto da fase de apuramento para o Euro 2024 e pela qualificação para o Mundial 2026.

Montella, que já tinha passado as duas últimas temporadas no futebol turco ao serviço do Adana Demirspor, será oficialmente apresentado no centro de estágios da selecção turca, nos arredores de Istambul, no dia 27 de Setembro, tendo estreia marcada para 12 de Outubro, na Croácia, em duelo de qualificação para a fase final do próximo Europeu.

A Millî Takimimizin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Riva’da! ???? pic.twitter.com/SdXQrON29P — Türkiye #BizimÇocuklar ???? (@MilliTakimlar) September 21, 2023

O técnico italiano treinou ainda o Sevilha, a Fiorentina, o AC Milan e a Sampdoria. Stefan Kuntz foi demitido do cargo dias após o empate (1-1) na recepção à Arménia, na qualificação para o Euro 2024, e da derrota no "amigável" com o Japão (4-2). O alemão já tinha falhado o acesso ao Mundial 2022.

No Grupo D, Turquia e Croácia lideram com 10 pontos, tendo os croatas menos um jogo. Arménia e País de Gales, com sete, são terceiro e quarto classificados, com a Letónia em último, ainda a zero.