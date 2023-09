França passou por cima da Namíbia

Com 13 ensaios marcados, os franceses não tiveram qualquer problema em vencer (96-0) pela terceira vez no Campeonato do Mundo de râguebi.

Virou aos 54-0 e acabou em 96-0. Como se previa, a França não teve problemas em vencer na noite desta quinta-feira o seu terceiro jogo no Mundial de râguebi, numa partida que serviu para confirmar que a Namíbia, a par da Roménia, é a selecção mais frágil na competição.

Após uma demonstração de força contra a Nova Zelândia (27-13) e um jogo onde sentiram dificuldades inesperadas contra o Uruguai (27-12), os franceses aproveitaram o terceiro duelo no Mundial para ganhar confiança e, com 13 ensaios marcados, mantêm o registo 100% vitorioso.

O Mundial prossegue nesta sexta-feira, com um jogo que será bem mais equilibrado e interessante. Em Saint-Étienne, a Argentina vai defrontar (16h45, Sporttv3) Samoa, numa partida importante para clarificar as contas num Grupo D onde, tirando o Chile, todas as selecções têm argumentos para lutar por um lugar nos quartos-de-final – a Inglaterra, com duas vitórias, já tem pé e meio na fase seguinte.