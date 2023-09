Ataque de vespas em Évora faz sete feridos e 26 assistidos durante praxe

Vítimas do ataque são estudantes da Universidade de Évora que terão pisado um ninho de vespas no Jardim dos Colegiais, no centro histórico da cidade.

Sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros e outras 26 foram assistidas após um ataque de vespas a um grupo de estudantes, ocorrido na segunda-feira à noite, em Évora, revelou esta terça-feira fonte da Protecção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o ataque das vespas, para o qual foi dado o alerta às 23h24, ocorreu no Jardim dos Colegiais, situado no centro histórico.

Contactado pela Lusa, o comandante do Serviço Municipal de Protecção Civil de Évora, Joaquim Piteira, referiu que as vítimas são estudantes da Universidade de Évora (UÉ) e que estariam a participar numa praxe quando ocorreu o ataque.

"Pisaram um ninho de vespa comum, num buraco, e foram picados", adiantou, referindo que os alunos foram assistidos no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e que sete deles foram transportados para o hospital da cidade.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Évora, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a PSP e o Serviço Municipal de Protecção Civil, com um total de 27 operacionais, apoiados por 12 viaturas, incluindo uma VMER.