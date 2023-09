Morreu Marinho Peres, antigo treinador do V. Guimarães, Sporting e Belenenses

O brasileiro Marinho Peres, morreu esta segunda-feira, aos 76 anos, divulgou a família. Internacional pelo Brasil, competiu num Campeonato do Mundo de futebol, na Alemanha, em 1974.

O brasileiro Marinho Peres, antigo treinador de futebol do Vitória de Guimarães, Sporting, Marítimo e Belenenses, morreu esta segunda-feira, aos 76 anos, divulgou a família. A irmã, Mazé Peres, anunciou a morte do ex-treinador numa publicação no Facebook.

“Você sempre será lembrado como exemplo de homem de bem. Te amaremos até o fim de nossos dias. Gratidão mano. Viverás nos nossos corações”, referiu na sua publicação.

Enquanto jogador, Marinho Peres, que nasceu a 19 de Março de 1947 em Sorocaba, São Paulo, representou no Brasil clubes como o Portuguesa, Santos, Internacional ou Palmeiras. Na Europa, o defesa representou o Barcelona nas temporadas 1974/1975 e 1975/1976.

Internacional pelo Brasil, Marinho Peres competiu num Campeonato do Mundo de futebol, no Alemanha 1974, onde os ‘canarinhos’ alcançaram o 4.º lugar.

Na sua carreira como treinador conta com várias passagens em Portugal, onde se estreou em 1986/1987, ao serviço do Vitória de Guimarães, que representaria também em 1992/1993.

Orientou ainda o Belenenses, entre 1987 e 1989, ano em que conquistou uma Taça de Portugal e, mais tarde, entre 2000 e 2003. Foi também treinador do Sporting, entre 1990 e 1992, e do Marítimo, na temporada 1996/1997.

O técnico, que treinou até 2009, orientando em Angola o Atlético Sport Aviação, representou ainda clubes brasileiros como o Santos ou Botafogo e a selecção de El Salvador.