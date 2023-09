Rui Pinto tem de pagar 15 mil euros a advogado do Benfica

O advogado João Medeiros receberá 15.000 euros de indemnização, de acordo com a sentença desta segunda-feira, 11 de Setembro, no caso que condenou Rui Pinto a uma pena de quatro anos de prisão, suspensa por igual período, evitando assim uma pena de prisão efectiva. O advogado do Benfica teve a caixa de correio exfiltrada e toda a correspondência electrónica publicada no blogue Mercado de Benfica. Será para ele a maior indemnização, numa conta que, para Rui Pinto, ultrapassa os 22 mil euros.

"Acho que as pessoas têm de responder pelos seus actos e foi o que se passou em tribunal”, começou por dizer João Medeiros, uma das vítimas de Rui Pinto, concretizando o destino da verba: “Qualquer quantia que receber será a favor do IPO e não a meu favor, não quero qualquer dinheiro deste senhor", esclareceu João Medeiros.

João Medeiros é um dos advogados do SL Benfica e terá sido por isso que foi um dos alvos de Rui Pinto. Diz a juíza Margarida Alves que, entre as motivações para os alvos de Rui Pinto, a ligação ao clube da Luz foi um rastilho para a acção de Rui Pinto.

O colectivo de juízes diz não restarem dúvidas de que Rui Pinto esteve ligado ao blogue Mercado de Benfica, dados os documentos e ficheiros encontrados nos discos rígidos apreendidos. Ao longo do julgamento, Rui Pinto descartou responsabilidades na gestão do blogue onde foram divulgados os documentos confidenciais do Benfica. A publicação das caixas de correio do clube e dos advogados foi "uma canalhice", na opinião de Rui Pinto.

Depois de João Medeiros, na lista de indemnizações de Rui Pinto, estão as seguintes entidades: Doyen (3000 euros), Rui Costa Pereira (2039 euros) e Inês Pinto da Costa (2039 euros). Tudo somado, falamos de 22.078 euros que Rui Pinto terá de pagar às vítimas.

O tribunal rejeitou ainda a narrativa de que Rui Pinto teria cúmplices nos vários projectos, considerando que o hacker terá trabalhado sozinho e tido um papel preponderante no que era ou não era publicado.