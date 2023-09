Os vampiros de What We Do in the Shadows ainda não se esgotaram

Passados quatro anos, What We Do in The Shadows ainda é um deleite. A sitcom sobre um grupo de vampiros a viver na mesma casa em Staten Island, Nova Iorque, baseada no filme homónimo que Jemaine Clement e Taika Waititi escreveram, realizaram e protagonizaram em 2014 (estreou-se em Portugal mais de um ano depois, como O Que Fazemos nas Sombras) sobre vampiros na Nova Zelândia, não se esgotou. A piada mantém-se. E vai-se sempre descobrindo novas características das personagens, aprofundando relações entre elas, encontrando histórias que prometem mudar tudo, mas acabam por voltar sempre ao mesmo.

Tem sido assim na quinta temporada da série original do FX que pode ser vista por cá via HBO Max. O décimo e último episódio chega esta terça-feira ao serviço de streaming (o Disney+, representante habitual das séries FX, tem apenas as três primeiras temporadas). Desta vez, o centro é Guillermo, depois de, na época anterior, Colin Robinson (Mark Proksch), um vampiro de energia (ou um chato que se alimenta de sugar a paciência dos outros) ter virado bebé outra vez.

A personagem de Harvey Guillén — um carniçal, ou seja, um servo de um vampiro a quem é prometido há anos que se tornará num deles — farta-se de esperar e decide encontrar forma de se transformar em vampiro. A época inteira gira à volta disso, mas há também outras histórias. Kristen Schaal — cuja presença se fez notar há mais de 15 anos em Flight of the Conchords, a série que levou Jemaine Clement aos Estados Unidos — e a sua personagem, uma guia vampírica, foram promovidas ao núcleo duro da série.

Clement é, de resto, uma presença criativa maior em What We Do in The Shadows do que o seu colega Waititi, que tem andado a ocupar a carreira com projectos de outra envergadura, mas menos interessantes, apesar de ambos serem creditados como produtores executivos. Ao comando de tudo está Paul Simms, criador da sitcom dos anos 90 NewsRadio, que trabalhou com Clement em Flight of the Conchords e também ajudou em séries como Atlanta, que tinha argumentistas em comum com What We Do in The Shadows.

Continua a ser delicioso ouvir o britânico Matt Berry, que protagoniza o vampiro Laszlo e é das pessoas com mais piada do mundo há praticamente duas décadas, dado a forma dramática como pronuncia certas palavras. Agora, Laszlo tenta ajudar Guillermo com os seus problemas de transição vampírica. Há também britânica Natasia Demetriou, que foi uma das grandes revelações da série no papel de Nadia, esposa de Laszlo. Nesta temporada tem tentado combater uma maldição, ao mesmo tempo que explora a sua ilha de origem, Antipaxos, na Grécia, através dos seus conterrâneos que também vivem em Staten Island.

Outras estreias da semana O Veterinário de Província RTP2, segunda-feira, 12h Para a hora de almoço de segunda a sexta-feira, a RTP2 estreia esta nova adaptação da saga All Creatures Great and Small, sobre o veterinário de Yorkshire dos anos 1930, James Herriot, iniciada por Alf Wight em 1970. Segue o dia-a-dia de cirurgiões veterinários no campo britânico, contando com Nicholas Ralph no papel de Herriot, à frente de um elenco que inclui Samuel West, Anna Madeley, Callum Woodhouse, Rachel Shenton e, na primeira época, Diana Rigg, que morreu em 2020. The Morning Show T3 Apple TV+, quarta-feira A série encabeçada por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston está de volta para a terceira temporada, a mostrar os bastidores de um programa da manhã americano, o fictício The Morning Show. Esta época, que tem Charlotte Stoudt aos comandos da equipa de argumentistas, continua a lidar com a crise em que se encontra o programa, mas não só: agora todo o canal televisivo que o transmite está em perigo. Além das caras habituais, que incluem Billy Crudup, Mark Duplass, Julianna Margulies ou Nestor Carbonell, junta-se ao elenco Jon Hamm, como um possível comprador do canal. Donyale Luna: Supermodel HBO Max, quinta-feira Donyale Luna (1945-1979) foi uma pioneira, uma das primeiras modelos negras a aparecem na cara de revistas como a Vogue ou a Harper's Bazaar. Este documentário de Nailah Jefferson conta a sua história e a forma como o seu trabalho foi esquecido. Wolf HBO Max, quinta-feira Esta minissérie de seis episódios é baseada no trabalho de Mo Hayder (1962-2021), a actriz britânica de séries como Are You Being Served?, que em 1999 se transformou em escritora de policiais, apresentando ao mundo a sua criação, o inspector policial Jack Caffery. Megan Gallagher adaptou o último livro da saga de Caffery, Wolf, de 2014, com Ukweli Roach no papel do polícia. Assombrado pelo passado, este vê-se a braços com um homem que aterroriza uma família numa casa isolada. Poker Face SkyShowtime, sexta-feira Uma das séries mais badaladas do ano, esta criação de Rian Johnson com Natasha Lyonne é uma espécie de Columbo, a célebre série com Peter Falk. Em cada episódio, Charlie Cale, a personagem de Lyonne —que está em fuga de um chefe de um casino e tem um dom para perceber quando as pessoas estão a mentir —​, ajuda aqueles com quem se cruza nessa viagem pelos Estados Unidos, desvendando homicídios e os seus verdadeiros autores.

Ao longo destes dez episódios, há campanhas políticas, arraiais pride, telejornais, hospitais de vampiros, mutantes e roasts cómicos. E continua a haver um filão que não se esgotou. Ainda é bom passar tempo no mundo destes vampiros.