Plenário de trabalhadores interrompe ligações fluviais na terça-feira à tarde

As ligações fluviais entre Lisboa e o Barreiro, no distrito de Setúbal, vão sofrer interrupções ao início da tarde de terça-feira devido à realização de um plenário de trabalhadores, indicou nesta segunda-feira a Fectrans.

Em comunicado, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) avança que os trabalhadores da Soflusa vão reunir-se em plenário entre as 13h55 e 15h55 de terça-feira com paralisação da actividade.

De acordo com o sindicato, "o plenário tem por objectivo analisar o resultado das conclusões do grupo de trabalho, que incluiu representantes da administração e sindicatos, com o objectivo da unificação das relações de trabalho na Transtejo/Soflusa".

Ainda de acordo com a estrutura sindical, o plenário foi convocado pelos sindicatos da Fectrans, Fluviais, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante (SIMAMEVIP).

Na sua página oficial na internet, a Transtejo/Soflusa adianta estar prevista a interrupção do serviço regular entre Lisboa e o Barreiro "por motivo de realização de plenário, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da Soflusa".

De acordo com a empresa, a ligação fluvial do Barreiro estará interrompida entre as 12h55 e as 16h40".

Dos barcos previstos entre Barreiro e Lisboa, o serviço estará interrompido entre as 12h55 e as 16h15, enquanto no sentido inverso entre as 13h25 e as 16h40.

A Soflusa é responsável pela travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa, enquanto a Transtejo faz a ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.