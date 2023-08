Canadá volta a “esmagar” e Angola afastada no Mundial de basquetebol

A selecção angolana de basquetebol caiu nesta terça-feira no Campeonato do Mundo, que se disputa no Japão, Indonésia e Filipinas, falhando o acesso à segunda fase da competição.

A armada africana cedeu (67-75) perante a República Dominicana, cujo apuramento para a fase seguinte permitiu até poupar a estrela Karl Anthony Tows, all-star da NBA, limitada a 15 minutos de utilização.

Angola vai agora disputar a prova para classificação do 17.º ao 32.º lugares, mas a fase decisiva fica, no grupo A, para os dominicanos e para a selecção de Itália, que cumpriu frente às Filipinas (90-83).

Numa jornada sem especiais surpresas, a equipa do Canadá voltou a “esmagar”, batendo a Letónia por 101-75. Até ver, os canadianos, que levam uma selecção com muito talento da NBA, venceram uma partida por 30 pontos, uma por 55 e, agora, por 26.

Shai Gilgeous-Alexander, com 27 pontos, seis ressaltos e seis assistências, voltou a ser o jogador em maior destaque – e jogou mais de 30 minutos, mesmo com o apuramento já garantido.