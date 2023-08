Milhares de ruivos juntam-se para celebrar cabelos com muita alma

O Festival Dias Ruivos tem exactamente o que seria de esperar: cabelos de uma cor impossível de imitar, pele e olhos claros e muitas, muitas sardas. De acordo com os organizadores, cerca de cinco mil pessoas ruivas de diferentes países visitaram o festival em Tilburg, nos Países Baixos, para participarem em workshops de pintura, maquilhagem e dicas de cuidados com a pele, sessões fotográficas, música e eventos de encontros rápidos.

"Qualquer coisa que nos torne especiais, quer seja o cabelo ruivo ou uma característica, como a introversão, é algo que não devemos esconder mas sim celebrar com orgulho e exuberância e torná-la no nosso trunfo", lê-se no site do festival anual que já terá contado com pessoas de mais de 80 países. Entre 1% e 2% da população com antepassados europeus tem cabelo ruivo, segundo um estudo de 2019.

Para participar nas actividades do festival, no entanto, não é preciso ser ruivo — com a excepção da foto de grupo, lê-se no site do evento que começou informalmente em 2005, quando Bart Rouwenhorst, pintor, publicou um anúncio num jornal para encontrar 15 modelos ruivas. Recebeu 150 contactos e não teve coragem de recusar nenhuma. Em 2022, uma fotógrafa portuguesa, Mag Rodrigues, também andou à procura de ruivos portugueses. O resultado está aqui.