Portugueses ruivos? Mag quis conhecê-los — e assim nasceu o Fado Ruivo

Mag Rodrigues gosta de fotografar "o que está escondido" ou é "minoria". Já o tinha provado com o projecto fotográfico das famílias LGBT que procurou em Portugal, e agora volta a fazê-lo com uma série fotográfica que retrata portugueses ruivos. "A ideia não partiu de uma imagem ou um momento específico, mas um interesse que já tinha no subconsciente [de fotografar o que está escondido]. Normalmente não associamos pessoas portuguesas a pessoas ruivas", diz a fotógrafa ao P3.

Os retratos foram feitos essencialmente no centro do país — alguns no norte —, e partiram de uma chamada aberta feita no Instagram, à qual ruivos disponíveis para serem fotografados responderam. Pessoas de diferentes idades, sozinhas ou acompanhadas (com pessoas ou animais), com dois pontos comuns: todas ruivas e retratadas em casa.

"Quando faço projectos documentais com pessoas quero ter mais informações sobre elas", refere. Noutros trabalhos que viu sobre ruivos, as imagens eram captadas em estúdio e Mag quis mudar isso. Uma vez em casa destas pessoas, estabeleciam um "compromisso": os fotografados podiam escolher a área da casa onde se sentissem mais confortáveis, desde que essa área tivesse boa luz. E assim nasceu o Fado Ruivo.